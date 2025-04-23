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Politics

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Gingrich Says Trump No Longer Considering Tax Hike

“Former House Speaker Newt Gingrich believes that President Donald Trump has officially axed the idea of raising income taxes on the highest-earning Americans, citing a missive from Trump he said he received,” Politico reports.

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