Gingrich Says Trump No Longer Considering Tax Hike

“Former House Speaker Newt Gingrich believes that President Donald Trump has officially axed the idea of raising income taxes on the highest-earning Americans, citing a missive from Trump he said he received,” Politico reports.
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