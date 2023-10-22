Сын одного из основателей ХАМАС встал на сторону Израиля

45-летний Мусаб Хасан Юсеф, сын шейха Хасана Юсефа, одного из основателей ХАМАС, заявил, что жителей Газы нужно освободить от влияния религиозной группировки, поскольку «им нет дела до палестинцев», передает Fox News.
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