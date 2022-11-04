Ада Блэкджек: наедине с белыми медведями

Можно ли считать человека, спасающего не чью-то, а собственную жизнь, героем? Билли Джонсон, младший сын Ады Блэкджек, единственной женщины, в одиночку выжившей в Арктике, считал, что можно, и выбил на ее могильной плите: «Героиня острова Врангеля».