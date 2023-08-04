Есть! Всемирный банк, официально: Россия - пятая экономика мира, обогнавшая Германию. Плюс политическая деталь
Счетовод
Всемирный банк на днях обновил базы данных по итогам 2022 года:
Россия поднялась с 6-го места на 5-ое в мире.
Комментарии
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какая радость,вызывающая восторг от наших успехов.
Грузите деньги бочками и строчку поменяем, но только их возврата не ждите господа... И вы и мы об этом точно знаем ... ля-ля-ля...ля-ля да-да...
Это данные не нашей организации, а западной, так что вы явно, извините, пукнули в лужу...
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