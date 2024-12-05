В России захотели платить работникам за отказ от корпоратива

Такой подход укрепит солидарность в обществе и повысит моральный дух сотрудников, считают общественники Общественники движения "Зов народа" предложили Минтруду платить россиянам за отказ от корпоратива, пишет "SHOT Проверка".
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