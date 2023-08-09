«Уорриорз» просмотрят Уэйтерса, Бэйзмора, Снелла и Тоскано-Андерсона

«Голден Стэйт» продолжает искать варианты усиления состава. «Уорриорз» в ближайшие две недели собираются просмотреть свободных агентов Диона Уэйтерса, Кента Бэйзмора, Тони Снелла, Трея Берка, Харри Джайлса и Хуана Тоскано-Андерсона.
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