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Боец Росгвардии погиб на Украине в бою с иностранными наёмниками, среди которых был сын британского парламентария Бен Грант

Боец Росгвардии погиб на Украине в бою с иностранными наёмниками, среди которых был сын британского парламентария Бен Грант

Военнослужащий Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб на Донбассе 6 мая в бою с группой наёмников из Великобритании и США, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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