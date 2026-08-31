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Газета.ру

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В парках Москвы 1 сентября пройдет свыше 60 мероприятий

В парках Москвы 1 сентября пройдет свыше 60 мероприятий

Гости столичных парков в День знаний смогут принять участие более чем в 60 мероприятиях, в том числе мастер-классах, квестах и спортивных играх, посмотреть спектакли и концерты, а также присоединиться к интерактивным занятиям.

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