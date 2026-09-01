ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.
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