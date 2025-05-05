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Размещение миротворцев на Украине невозможно – эксперт

Размещение миротворцев на Украине невозможно – эксперт

Размещение миротворцев из стран ЕС на территории Украины невозможно, заявил французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

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