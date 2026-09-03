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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Добро пожаловать в школу будущего: ИИ, VR-очки и никаких оценок

Добро пожаловать в школу будущего: ИИ, VR-очки и никаких оценок

ChatGPT нарисовал сценарий российской школы через 20 лет. И это не антиутопия, а просто новая реальность.

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Новый комментарий от пользователя
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Наталия

Ужасный прогноз но, увы, вполне реальный.  В результате- построение тоталитарного цифрового общества. Люди- управляемые винтики системы, мыслить, тем более, читать- запрещено. Прием пищи- у всех в одно время по расписанию, не того, что хочется, а того, что положено....В 40 лет- добровольно-принудительная эвтаназия....Дай Бог, чтобы этого не случилось, и, не дай Бог, дожить до чего-то подобного..