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Генсек РФС о возможном бане Корнеева за мат на «Матч ТВ»: «Он не субъект футбола»

— Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» несколько раз произнес известное русское матерное слово, после чего приносил извинения.

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