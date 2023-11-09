В Ивановской области сотрудники Росгвардии получили награды за участие в СВО

Медали вручил руководитель регионального управления Владимир Марин.В управлении Росгвардии по Ивановской области состоялось торжественное вручение государственных наград сотрудникам, которые отличились в ходе военной спецоперации.
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