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"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу

"Лучше турок, чем папист". Как Сулейман Великолепный переустраивал Европу

460 лет назад, в ночь с 6 на 7 сентября 1566 года, умер османский султан Сулейман I. В европейской традиции его и по сей день именуют "Великолепным".

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