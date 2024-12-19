Звезда мировой оперы Аида Гарифуллина дала единственный концерт в Москве

Всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка Татарстана и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина дала единственный концерт в Москве, он прошел на сцене Большого зала Московской консерватории им.
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