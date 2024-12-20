Лукину, который отвечал за оборону Курской области, грозит 10 лет заключения

Ему было предъявлено обвинение в злоупотребление полномочиями.фото: vk.com/nakgovГенерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, который отвечал за строительство фортификационных сооружений, задержали сотрудники МВД РФ.
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