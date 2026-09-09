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Аргументы и Факты

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Главный тренер сборной Аргентины Скалони намерен покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Скалони намерен покинуть команду

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уведомил президента Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа о своем желании уйти из национальной команды.

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