Царьград "Партия позорного мира" ещё не проиграла. Так называемые нормализаторы по-прежнему возлагают надежды на грядущие выборы президента России.
"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём
Комментарии
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Игорь Кинжалов
Борька жирная свинья, сидел бы у себя в свинарнике и не хрюкал бы глупости...
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18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Я уже писал, что он будет вякать если не попадёт на выборы Куда ощутимей политически был бы щелчок по оппозиции, если бы он не набрал и 1 процента на выборах - т е оппозиция по числу на уровне наших богатеев в РФ
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17 час.
Tania Еременко
Надеждин - настолько неприятный тип, что один только взгляд на эту противную рожу... портит настроение и аппетит. Уберите отовсюду эту мерзость. Мало того, что тупой, как валенок, так ещё жадный до денежек. Не удалось зарботать? Так и надо? 😜
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16 час.
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