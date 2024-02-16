Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Брать будем Хуев, извините, Куев. Без этого нам удачи не видать. Все это понимают, но помалкивают.После "Цезаря Кун...
  • Геннадий Бережнов
    Отлично вы молодцы! Однако этот городок в 30 тыс., а как быть с Харьковом? Надо ли его брать как Авдеевку? Есть и дру...После "Цезаря Кун...
  • Михаил Фадеев
    Работайте, братья!После "Цезаря Кун...

"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

Царьград "Партия позорного мира" ещё не проиграла. Так называемые нормализаторы по-прежнему возлагают надежды на грядущие выборы президента России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кинжалов
Борька жирная свинья, сидел бы  у себя в свинарнике и не хрюкал бы глупости...
Ответить
18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Я уже писал, что он будет вякать если не попадёт на выборы Куда ощутимей политически был бы щелчок по оппозиции, если бы он не набрал и 1 процента на выборах - т е оппозиция по числу на уровне наших богатеев в РФ
Ответить
17 час.
Tania Еременко
Надеждин - настолько неприятный тип, что один только взгляд на эту противную рожу...  портит настроение и аппетит. Уберите  отовсюду эту мерзость. Мало того, что тупой, как валенок, так ещё жадный до денежек. Не удалось зарботать? Так  и надо? 😜
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх