"Партия позорного мира" ещё не проиграла: Опальный Надеждин готовит ход конём

Игорь Кинжалов Борька жирная свинья, сидел бы у себя в свинарнике и не хрюкал бы глупости...

ВТ Врам Тавризов Я уже писал, что он будет вякать если не попадёт на выборы Куда ощутимей политически был бы щелчок по оппозиции, если бы он не набрал и 1 процента на выборах - т е оппозиция по числу на уровне наших богатеев в РФ