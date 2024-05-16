Дело об исчезновении рязанца Сергея Пинтелина во время охоты обрело новые детали

Дело о загадочном исчезновении рязанца Сергея Пинтелина во время охоты обретает новые детали. Недавно Советский районный суд Рязани отправил под арест на два месяца Виталия Цыплакова, заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД Рязанской области.
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