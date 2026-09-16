Либо объявляй Ирану войну, либо отзывай войска - резолюция палаты представителей

Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа вывести американские вооружённые силы из боевых действий против Ирана без прямого разрешения Конгресса.
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