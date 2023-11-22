В Северной Осетии сотрудники УКОН МВД по РСО-Алания пресекли деятельность группы лиц, планирующих сбыть на территории республики метадон

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания пресечена деятельность группы, участники которой выступили звеном межрегиональной разветвленной сети сбыта наркотиков и приехали из Свердловской области с целью распространения на территорию республики метадона.