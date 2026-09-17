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Удачная осенняя "охота": алтайские рыбаки ставят личные рекорды. Фото

Удачная осенняя "охота": алтайские рыбаки ставят личные рекорды. Фото

Начало осени в Алтайском крае выдалось удачным для рыбаков. Некоторые отправляются на "охоту" к водоемом поблизости от краевой столицы, а некоторые предпочитают более уединенные и малоизвестные места.

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