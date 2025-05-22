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Царьград

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Какие общественные пространства благоустроят в Челябинске этим летом

Какие общественные пространства благоустроят в Челябинске этим летом

Работы уже идут: смотрим фото.В Челябинске в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" активно продолжаются работы по улучшению общественных пространств во всех районах.

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