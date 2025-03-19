Нападающий Малкин назвал бомбовой новость о возможном матче НХЛ и КХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признался, что не хочет заранее радоваться новости о возможном проведении матча между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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