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Газета «Культура»

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В Красноярске отреставрируют органный зал

В Красноярске отреставрируют органный зал

Зал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил о планах по обновлению одного из самых известных концертных залов региона, сообщили в пресс-службе Красноярской филармонии.

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