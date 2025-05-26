В Красноярске отреставрируют органный зал

Зал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил о планах по обновлению одного из самых известных концертных залов региона, сообщили в пресс-службе Красноярской филармонии.
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