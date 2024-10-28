«Нам нужно всенародное голосование» Почему избиратели в США заявляют о гибели демократии и призывают к реформам?

5 ноября в США пройдут президентские выборы — пожалуй, самые непредсказуемые в современной истории. Весьма вероятно, во второй раз за XXI век — и в шестой раз за всю историю Соединенных Штатов — победителем станет кандидат, не набравший большинства голосов избирателей.