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«Нам нужно всенародное голосование» Почему избиратели в США заявляют о гибели демократии и призывают к реформам?

«Нам нужно всенародное голосование» Почему избиратели в США заявляют о гибели демократии и призывают к реформам?

5 ноября в США пройдут президентские выборы — пожалуй, самые непредсказуемые в современной истории. Весьма вероятно, во второй раз за XXI век — и в шестой раз за всю историю Соединенных Штатов — победителем станет кандидат, не набравший большинства голосов избирателей.

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