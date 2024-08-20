Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» создают передовые медицинские технологии

В столице работает более 300 фармацевтических и медицинских предприятий В Москве формируется крупнейший фармацевтический кластер, который станет важным вкладом в развитие столичного здравоохранения и национальный проект «Здравоохранение».
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