Статус деклараций на товары жители Мангистау могут контролировать через приложение

В департаменте государственных доходов сообщили о запуске мобильного приложения «Keden». Это мобильное приложение, которое позволит контролировать статус деклараций на товары в процессе таможенной очистки товаров.
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