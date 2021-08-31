Уменьшить боль у недоношенных детей поможет голос матери — исследование

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Женевского университета (University of Geneva) обнаружили, что разговор матери снижает болевой синдром у ребенка, а уровень окситоцина — гормона, участвующего в привязанности, а также связанного со стрессом, — значительно увеличивается, что может свидетельствовать о лучшем управлении болью.