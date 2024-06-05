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Лига наций. Польша сыграет с Турцией, Италия против США, другие матчи

Лига наций Мужчины 6 июня Фукуока, Япония Болгария – Германия – 9.30   Польша – Турция – 13.30   Оттава, Канада Куба – Нидерланды – 18.

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