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Регионы России

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Артём Галимов проводит матч с «Локомотивом» на тренерской скамейке

Артём Галимов проводит матч с «Локомотивом» на тренерской скамейке

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Артём Галимов присутствовал на матче с командой «Локомотив» на тренерской скамейке, сообщается в официальном заявлении казанского клуба.

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