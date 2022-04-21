Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели, сообщает Helsingin Sanomat.Об этом накануне заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя по итогам встречи с коллегами в Стокгольме.