Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в оздоровительном лагере в Краснодарском крае

Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в оздоровительном лагере в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему жителю Мурманской области в оздоровительном лагере города Сочи (ст.

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