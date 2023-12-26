Война в Красном море

Обстановка в Красном море продолжает оставаться крайне напряженной. На обоих берегах этого моря идут войны — война Израиля с сектором Газа на восточном берегу и междоусобные войны разной степени интенсивности в Судане и в Эфиопии на западном берегу.
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