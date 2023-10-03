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В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников

В России призвали ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе.

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