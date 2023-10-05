"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.
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