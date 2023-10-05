Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

"Дима часто допивал за гостями из рюмок": Обиженная на Путина сенатор Нарусова, решила вспомнить грехи Медведева

После того как на голову многострадального сенатора Людмилу Нарусову, представляющую в российском сенате республику Тыва обрушился поток критики связанный с ее несанкционированным летним вояжем вот Францию и Испанию, она решила предпринять ответные шаги.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Вот вот. Люди такое рассказывают про Нарусову и ее покойного муженька, что допить из рюмки спиртное, это даже не дурной тон:)
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16 час.
N
Nata
... а дезинфекция
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16 час.
Татьяна Романова
🤣
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12 час.

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