В ЯНАО мужчины чаще всего становятся отцами в 32–33 года. При этом возраст многодетных пап в регионе — от 23 до 74 лет, сообщила пресс-служба губернатора.
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