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В Челябинской области движение по федеральной трассе закроют из-за взрывов

В Челябинской области движение по федеральной трассе закроют из-за взрывов

В Ашинском районе на пять часов закроют движение по М-5. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал», завтра, 2 июля, с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение в связи с буровзрывными работами на участке 1565 км – 1576 км автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.

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