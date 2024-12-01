В понедельник в Симферополе будут обрезать деревья на улицах Киевская и Луговая

2 декабря в Симферополе с 08:00 до 18:00 ограничат движение по одной полосе на участке улицы Киевская (от переулка Клинический до улицы Мате Залки) и по одной полосе на участке улицы Луговая (от переулка Карьерный до улицы Совхозная).