В понедельник в Симферополе будут обрезать деревья на улицах Киевская и Луговая

2 декабря в Симферополе с 08:00 до 18:00 ограничат движение по одной полосе на участке улицы Киевская (от переулка Клинический до улицы Мате Залки) и по одной полосе на участке улицы Луговая (от переулка Карьерный до улицы Совхозная).
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