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Тоболячка в порыве мести спалила соседскую баню

Тоболячка в порыве мести спалила соседскую баню

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, дежурную часть отдела полиции города Тобольска обратились сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС, которые сообщили, что деревне Соколовка произошло возгорание бани, принадлежащей пенсионерам.

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