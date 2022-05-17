Тоболячка в порыве мести спалила соседскую баню

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, дежурную часть отдела полиции города Тобольска обратились сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС, которые сообщили, что деревне Соколовка произошло возгорание бани, принадлежащей пенсионерам.