ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 16 снарядов Военнослужащие украинской армии шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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