Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей. Быстрее были только Гретцки, Лемье, Штястны и Орр

Коннор Макдэвид сделал 500 передач в НХЛ за 527 матчей. Капитан «Эдмонтона» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).
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