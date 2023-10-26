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Игроки «Чикаго» «ругались и спорили» после первого поражения в сезоне. Билли Донован дал им самим разрешить конфликт

«Чикаго» крупно проиграл «Оклахоме» на своей арене – 104:124. Главный тренер «Буллс» Билли Донован после игры сказал, что когда он вошел сегодня в раздевалку, игроки уже вели «спорили и ругались».

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