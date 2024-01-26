Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 11-й тур. Непомнящий сыграет с Гири, Дин Лижэнь против ван Фореста, другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 11-й тур Начало – 16.00 по московскому времени. Доммараджу Гукеш (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Александр Донченко (Германия) Пархам Магсудлу (Иран) – Сантош Видит (Индия) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Вэй И (Китай) – Макс Вармердам (Нидерланды) Дин Лижэнь (Китай) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Аниш Гири (Нидерланды) – Ян Непомнящий (Россия) Турнирное положение: Абдусатторов, Гукеш – по 6,5, Гири, Прагнанандха – по 6, Видит, Вэй И, Непомнящий, Фируджа – по 5,5, Магсудлу, Цзюй Вэньцзюнь, Дин Лижэнь, Вармердам – по 4, Донченко, ван Форест – по 3,5.