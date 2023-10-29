Пришло время давать Западу «веслом наотмашь» – Дудчак о реакции на воровство российских ЗВР

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Комментарии
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Алексей Гаркуша
Насчёт резиновой ленточки сравнение очень хорошее если оттягивать то получится обратная реакция когда отпустят долбанёт со всей мощи Главное чтобы заряд был правильный
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3 д.

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