Трамп порассуждал о судьбе США в НАТО

Победивший на выборах в США политик Дональд Трамп заявил, что США останутся в организации, если другие ее члены смогут поддерживать уровень взносов в НАТО, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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