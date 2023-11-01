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Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, заявила Nikkei глава организации Нгози Оконджо-Ивеал.

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