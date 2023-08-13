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Челси — Ливерпуль: прогноз на матч 13.08.2023, АПЛ

Челси — Ливерпуль: прогноз на матч 13.08.2023, АПЛ

В пятницу, 11 августа, берет старт английская Премьер-лига. Первый тур будет растянут на четыре дня, а главным противостоянием в нем станет матч «Челси» и «Ливерпуля».

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