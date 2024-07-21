Глава Липецка Роман Ченцов впервые вошел в национальный рейтинг мэров

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг первых лиц столиц субъектов ЦФО за июнь 2024 года. Роман Ченцов, сменивший на этом посту мэра Липецка Евгению Уваркину, в прошлом месяце вошел в ТОП-10 самых популярных глав регионов, и занимает 9 место (это его первое попадание в рейтинг).
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