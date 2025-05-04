На Западе попытались переложить ответственность за подрывы газопроводов в Балтике на Россию

Сотрудники Пенсильванского университета (США) подсуетились и выпустили доклад, в котором «доказывают маловероятность» причастности Вашингтона, Осло, а также украинских диверсантов к подрывам в 2022 году российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных на дне Балтийского моря.